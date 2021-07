‘A Viagem’ e séries exclusivas: confira os lançamentos da Globoplay em agosto

Os fãs de novela mexicana também não perdem por esperar. É chegada a hora de relembrar o fenômeno ‘Marimar’, estrelado pela atriz e cantora Thalía, que celebra seus 50 anos no mês de agosto. A trama narra a história de uma moça, de mesmo nome, que vive com seus avós e cachorro em uma região no litoral mexicano. De família humilde e sem estudo, a jovem se encanta por Sérgio (Eduardo Capetillo), que se apropria da inocência dela para se vingar do pai e da madrasta, com quem tem convívio familiar conturbado.

As séries exclusivas chegam com tudo também. O drama policial ‘Walker’, reboot da série ‘Walker, Texas Range’, originalmente estrelada por Chuck Norris, traz a vida do policial Cordell Walker (Jared Padalecki), que, após um evento trágico com sua esposa, retorna à cidade natal no Texas com seus dois filhos. Lá ele combaterá o crime local, seguindo apenas as suas próprias regras. Já em ‘Coyote’, o americano Ben Clemens passa a cooperar com as pessoas que sempre tentou manter distante do seu país, enquanto trabalhava, durante anos, na fronteira dos Estados Unidos com o México. ‘Belgravia’, retrata a história da família Trenchard, em Londres do início do século XIX, que busca estar entre a elite e acaba no centro de uma teia de intrigas por conta de um traumático evento do passado.