A Vida da Gente: Ana fica surpresa com afirmação de Lúcio e questiona possível casamento

O romance entre Ana (Fernanda Vasconcellos) e Lúcio (Thiago Lacerda) irá avançar nos próximos capítulos de A Vida da Gente. Após uma reaproximação, os dois irão juntos ao mercado, e o médico irá sugerir que eles precisam apenas de uma geladeira em casa. A tenista, então, entenderá o recado e questionará: “Você está me pedindo em casamento?”.

No capítulo que deve ir ao ar na próxima terça-feira (13), os dois anunciarão para a mãe da moça que estão se relacionamento novamente, o que deixará Eva (Ana Beatriz Nogueira) em êxtase.

“Depois de tanto tempo convivendo com a sua mãe no hospital, eu tive que descobrir um modus operandi para lidar com ela, lidar com a família do paciente faz parte do meu trabalho”, afirmará ele a caminho do mercado.

Lúcio cortará a conversa para propor um jeito de organizar as compras do casal. “As coisas que vão para a sua casa a gente coloca no porta-malas, e as que vão para a minha no banco de trás do carro”.

Entretanto, ele guardará a maioria de seus itens na casa da menina. “Meu Deus, assim não vai nada para a sua casa”, dirá Ana, surpresa. “É, não sei. Talvez a gente precise de um carrinho só, uma geladeira só, uma casa só”, insinuará o rapaz.

Ana entenderá a “indireta” e questionará a sugestão de um possível casamento. “Pensa bem, se você estiver, eu acho que eu aceito”, declarará ela.