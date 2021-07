A Vida da Gente: Ana se desespera com doença de Júlia

Júlia (Jesuela Moro) será internada às pressas em ‘A Vida da Gente’. A filha de Ana (Fernanda Vasconcellos) terá hepatite e o quadro não será dos melhores. As cenas irão ao ar no dia 2 de agosto.

Tudo começa quando Manuela (Marjorie Estiano) percebe o desânimo da sobrinha e a leva para uma consulta com Celina (Leona Cavalli). Mesmo após uma bateria de exames, a pediatra não descobrirá o motivo do comprometimento do fígado da criança.

“Meu Deus do céu, quanto tempo a minha filha pode esperar para receber esse órgão?”, diz Ana emocionada. “Eu vou listar a Júlia em uma lista de transplantes com urgência zero. Ou seja, máxima. Se ela for a única compatível, se torna a primeira da fila”, continua Daniel.