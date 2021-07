‘A Vida da Gente’: Após colocar um par de chifres em Jonas, Cris terá uma vida infernal

Após colocar um par de chifres e se separar de Jonas (Paulo Betti), Cris (Regiane Alves) vai comer o pão que o diabo amassou na novela ‘A Vida da Gente’ e ficará sem ter como se sustentar. Ela ficará louca após ser flagrada por Matias (Marcello Melo Jr.) comendo em um boteco e fará um papelão ao dar um barrado na novela.

O ricão vai transformar a vida da madame em um inferno após ter visto ela beijando o motorista. Ele pedirá divórcio e expulsará Cris de casa. Com isso, ela não vai conseguir arcar com as despesas do filho e irá entregar Tiago (Kaic Crescente) a Lourenço (Leonardo Medeiros).

Com cenas previstas para a próxima semana, Cris será vista em bar por Matias e ele irá perguntar como está a ex-patroa. “Se estivesse bem, você acha que eu estaria aqui comendo um salgado aqui nesse boteco?”

O ex-noivo de Lorena (Júlia Almeida) tentará explicar que se importa com ela, mas será interrompido pela ex-madame. “Faz o seguinte, pega esse celular e dá uma ligadinha pra sua namorada. Nossa, aposto que ela vai vibrar. Conta pra ela que você me encontrou numa espelunca como essa. Esse, sim, era o sonho dela, era o plano da suburbana”, dispara Cris.

“A Lorena não teve nada a ver com isso”, diz Matias. “Você acha que eu nasci ontem? Sim, porque ela poderia ter ido embora e carregado você junto com ela. Mas, não, ela preferiu deixar você lá por perto. Justamente pra isso acontecer”, rebate Cris.

“E você lá… Sempre sem camisa, regando as plantas, me olhando pelo espelhinho do carro com essa cara de bonzinho. Ela sabia que uma hora ou outra isso ia acabar acontecendo. Agora, isso tem volta viu. Se ela acha que esse aqui é o fim da linha, ela tá muito enganada. Eu não sou mulher de descer em estação errada”, avisará a personal trainer.

O motorista fica sem graça com toda a briga armada com Cris no bar.”Faz o seguinte, fica com o boteco inteiro pra você, porque eu tô indo à luta”, diz a personagem de Regiane Alves.