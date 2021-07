‘A Vida da Gente’: confira o que vai acontecer na novela entre os dias 12 e 17 de julho

RESUMO ENTRE OS DIAS 12 E 17 DE JULHO – ‘A VIDA DA GENTE’



Segunda-feira (12) – Capítulo 115

Gabriel e Manuela saem para jantar e se beijam. Marcos se oferece para ir à escola de Olívia representando seu pai. Cícero tem ciúmes da proximidade entre Suzana e Renato. Vitória se enfurece ao ver Sofia e Miguel juntos. Alice apresenta João, seu namorado, para Renato. Nanda convida Francisco para morar com ela. Cris flagra Lorena e Lourenço juntos.

Terça-feira (13) – Capítulo 116

Cris demite Lorena. Nanda mostra a Francisco a partitura manuscrita por Lui e os dois se comovem. Ana convida Lúcio para almoçar na casa de Eva. Júlia fala para Rodrigo que foi à fazenda de Gabriel. Sofia sugere que Miguel trabalhe como auxiliar de Ana. Manuela fica envergonhada com os elogios de Iná na frente de Gabriel. Lúcio e Ana decidem se casar.



Quarta-feira (14) – Capítulo 117

Eva fica eufórica com a notícia do casamento de Ana e Lúcio. Ana aceita que Miguel trabalhe com ela. Rodrigo se esforça para não se abater com a notícia do casamento de Ana. Jonas fica furioso ao saber que Tiago fará um exame de DNA para comprovar a paternidade de Lourenço. Marcos pede dinheiro emprestado para Dora e eles discutem. Rodrigo confessa seu sofrimento a Lourenço.



Quinta-feira (15) Capítulo 118

Ana e Lúcio falam sobre o casamento com Júlia, que fica animada. Vitória e Ana avisam a Cecília e Sofia que elas poderão se enfrentar novamente. Celina fica admirada ao saber que Lourenço pediu a guarda de Tiago na Justiça. Iná fica consternada com o ressentimento que Manuela ainda tem por Ana. Vitória vai à sorveteria e fica furiosa ao ver Alice, Sofia, Bárbara e Marcos juntos. Celina procura Lourenço.



Sexta-feira (16) – Capítulo 119

Júlia tenta descobrir com Manuela por que ela não vai ao casamento de Ana. O advogado fala para Lourenço que existe uma chance de que ele fique com Tiago. Lúcio tenta apaziguar uma discussão entre Ana e Eva por conta da biografia que a mãe deseja fazer para ela. Nanda se surpreende ao encontrar um bilhete de despedida de Francisco.



Sábado (17) – Capítulo 120

Nanda fica irritada ao saber que Francisco está com Rodrigo, mas se emociona ao encontrá-lo. Eva reclama da igreja que Ana e Lúcio escolhem para o casamento. Sofia e Cecília vencem suas partidas no campeonato de tênis e vão se enfrentar novamente na final. Lourenço é demitido e conta com a ajuda de Rodrigo.