‘A Vida da Gente’: Jonas expulsa Cris de casa e a deixa sem dinheiro após traição

Jonas (Paulo Betti) vai deixar Cris (Regiane Alves) completamente sem dinheiro em A Vida da Gente. A decisão será tomada após o advogado flagrar a mulher aos beijos com Matias (Marcello Melo Jr.).

Traído, ele pedirá o divórcio e decide se vingar a mulher. O primeiro passo será expulsar a personal trainer de casa praticamente só com a roupa do corpo. A moça tentará reverter a situação e marcará um almoço com o marido para conversar.

Porém, ela dará de cara com Cléber (Tadeu Di Pietro). “Querido, eu marquei de conversar com o meu marido, e não com o papagaio puxa-saco dele”, disparará a mãe de Tiago (Kaic Crescente).

O advogado explicará que o patrão está ocupado no trabalho e pediu para que ele apresentasse uma proposta à mulher. “Como assim proposta? Eu não acredito que aquele rato teve a capacidade de pedir a separação através de um subalterno. Pois fique sabendo você que eu não vou aceitar isso aqui”, afirmará a personagem de Regiane Alves.

O defensor, então, irá ressaltar que a madame não tem muitas opções. “Essa proposta aqui não existe, isso é um absurdo. Ele tá me ofendendo. Tá escrito palhaça aqui [na testa], otária? Eu não dedico a ele os melhores anos da minha vida e saio assim? Sem nada desse casamento, com a roupa do corpo?”, vai se revoltar Cris.

Cléber ressaltará que o casamento dos dois é em regime de comunhão parcial de bens e contará que a personal trainer teria direito a metade dos bens que adquirissem após a união, ou seja, nenhum. O advogado ainda dirá que a loira é jovem e pode trabalhar para se sustentar. “Como vocês dois também não tiveram filhos…”, completará ele.

“Ah não? E o Tiago é o que por acaso? Ele é fruto da minha imaginação?”, vai se indignar a patroa de Matias.

“O Tiago, perante a lei, é filho da senhora com o senhor Lourenço [Leonardo Medeiros]. A partir do momento que essa sentença seja publicada, compete ao pai legítimo prover os alimentos da criança. O doutor Jonas me pediu que eu lhe comunicasse que a partir dessa data cabe a senhora, com suas próprias condições, assim como também com a renda do senhor Lourenço, fazerem frente as despesas do menino”, soltará o funcionário do advogado.

“Você não pode estar falando sério. Escuta o que estou dizendo, seu verme. Isso não vai ficar assim, o Jonas vai me pagar muito caro por isso”, ameaçará a moça.