A Vida da Gente: Manuela se afasta de Rodrigo e tenta engatar novo romance

Após o relacionamento duradouro de Manuela (Marjorie Estiano) com Rodrigo (Rafael Cardoso), parece que a moça tentará viver um novo amor em A Vida da Gente. No capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira (12), surpreender ao surgir se aproximando de Gabriel (Eriberto Leão).

Além disso, os dois decidiram jantar em um restaurante, quando no decorrer da conversa o rapaz acaba beijando Manuela.



Cabe lembrar que a trama está sendo reprisada na Globo na faixa das seis, após o adiamento da estreia de Nos Tempos do Imperador, próxima novela inédita da emissora, que estava prevista para estrear em agosto do ano passado, mas os planos mudaram em razão da pandemia da Covid-19.