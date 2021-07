A Vida da Gente: Para salvar Ana da fossa, Iná dá esporro em Manu

Iná (Nicette Bruno) ficará de saco cheio das brigas entre Manuela (Marjorie Estiano) e Ana (Fernanda Vasconcellos) em ‘A Vida da Gente’. Ao ver a neta caçula em depressão, a senhorá tentará convencer Manu a pedir desculpas. As cenas serão exibidas na próxima segunda-feira (26).

“Eu estou tão aflita com a sua irmã. Ana não está nada bem. Eu não viria até aqui se não fosse sério. É você ir até lá e abraçar a sua irmã. Eu tenho certeza que isso vai fazer com que ela melhore. Já é mais do que hora de vocês acabarem com essa briga”, revelará a senhora.

“Desculpa, vó, mas as coisas não são simples assim. Eu não posso passar por cima de determinadas coisas. Ela partiu para cima de mim, me disse coisas de uma violência tremenda. Eu sou a última pessoa do mundo que poderia ajudá-la”, rebaterá a chef.