A Vida da Gente: Rodrigo toma atitude após ver Ana vestida de noiva

Rodrigo (Rafael Cardoso) perceberá que está prestes a perder Ana (Fernanda Vasconcellos) em definitivo ao vê-la vestida de noiva para subir ao altar com Lúcio (Thiago Lacerda) em A Vida da Gente.

Insatisfeito com a decisão da neta de Iná (Nicette Bruno), o arquiteto suplicará para que ela desista de trocas as alianças com o médico. “Eu vim até aqui para te pedir. Ou mais que isso, eu vim para implorar. Não segue adiante com essa história de casamento”, disparará o rapaz.

“Você não tem o direito de vir aqui fazer isso”, reclamará a tenista. E, então, rebaterá: “Você mesma já admitiu que a nossa história só não foi até o fim por causa da Júlia. Como você acha que estou me sentindo vendo você assim? Tenta entender o que isso significa para mim”.

Ana chegará a cogitar pedir desculpas, mas Rodrigo seguirá dizendo: “Eu não acreditei que você ia seguir em frente com essa história. Achei que era só mais uma tentativa desesperada sua de esquecer de mim. Esquecer da gente. E aí, eu não fiz nenhum movimento. Fiquei parado. Agora, eu preciso tentar para ter certeza de que não vou me arrepender. Você não percebe que está repetindo o mesmo erro? Você está fugindo de novo. Se jogando num casamento sem amor”.

Com lágrimas nos olhos, a protagonista interpretada por Fernanda Vasconcellos colocará um ponto-final na discussão. “Para com isso, pelo amor de Deus. Chega! Se você me respeita, sente alguma coisa por mim, vai embora. Me deixa aqui e, por favor, me entenda”, exigirá a ex-atleta.