‘A Vida da Gente’: saiba tudo o que vai acontecer na novela entre os dias 26 e 31 de julho

A VIDA DA GENTE – RESUMO DA NOVELA ENTRE OS DIAS 26 E 31 DE JULHO





Segunda-feira (26) – Capítulo 127

Sofia e Dora se preocupam com a reação de Marcos quando o questionam sobre as despesas de casa. Gabriel propõe se associar a Manuela. Alice confessa que não consegue aceitar a paixão de Renato por Suzana. Iná pede para Manuela ajudar a tirar Ana de sua depressão. Lúcio fica apreensivo com o estado de Ana. Francisco entrega ao porteiro o anúncio da venda do piano. Eva se surpreende ao saber que Ana está deprimida. Lúcio e Rodrigo acabam discutindo.

Terça-feira (27) – Capítulo 128

Manuela ouve a discussão entre Lúcio e Rodrigo sem ser vista, e fica mexida ao ouvir Rodrigo dizer que o casamento dos dois foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Lourenço é reconhecido como pai de Tiago. Jonas insulta Cris, que implora que Matias a leve para longe de casa. Eva chega à casa de Iná para cuidar de Ana. Cris e Matias se beijam. Celina procura Lourenço, e os dois se aproximam.





Quarta-feira (28) – Capítulo 129

Manuela explica para Gabriel que não quer se associar profissionalmente a ele. Júlia sai com Eva. Um homem convida Júlia para fazer um comercial e Eva fica interessada, ainda que a menina afirme não querer. Iná estranha ao ver Júlia arrumada para sair com Eva. Lúcio fala para Celina que se inscreveu para um pós-doutorado em Londres. Jonas flagra Cris e Matias se beijando.

Quinta-feira (29) – Capítulo 130

Jonas expulsa Cris de sua casa. Júlia faz as fotos para a campanha. Cris pede para Lourenço ficar com Tiago até que ela se organize. Eva fica satisfeita ao saber que Jonas foi traído. Vivi deixa Cris sozinha em um restaurante. Sofia tenta convencer Ana a voltar a treinar, mas ela se recusa. Suzana tenta conversar com Cícero. Cris fica revoltada com o acordo que Jonas lhe propõe.

Sexta-feira (30) – Capítulo 131

Júlia reclama de cansaço para Ana. Lourenço pensa em pedir a guarda compartilhada de Tiago. Lúcio leva Júlia para passear e estranha seu desânimo. Júlia conta para Manuela que Eva a levou para fazer fotos em uma agência. Dora diz para Marcos que ele precisa procurar um emprego. Rodrigo e Manuela se deparam com um outdoor com a foto de Júlia. Renato procura Cícero na concessionária. Lourenço leva Tiago até o apartamento de Cris. Iná expulsa Eva de sua casa.

Sábado (31) – Capítulo 132

Eva se faz de vítima na frente de Ana, depois que a filha descobre sobre a campanha de Júlia. Nanda fica satisfeita com o sucesso de seu brechó. Dora se irrita com a resistência de Marcos a arrumar um emprego. Celina examina Júlia e deixa Manuela e Rodrigo apreensivos. Celina avisa que o estado de Júlia pode ser grave e que ela precisa ser internada.