‘A Vida da Gente’: Sem dinheiro, Cris fica desesperado ao deixar Tiago com Lourenço

Cris (Regiane Alves) irá colher as consequências das suas ações, após ter traído Jonas (Paulo Betti) em A Vida da Gente. Sem dinheiro, inclusive sem a pensão do filho Tiago (Kaic Crescente), já que ele é fruto do romance dela com Lourenço (Leonardo Medeiros), a megera será obrigada a entregar o herdeiro ao verdadeiro pai.

“É por isso mesmo que é melhor você ficar aqui com ele. Vocês vão se dar muito bem. Ele gosta muito de você”, explicará Cris, ao deixar a criança na casa de Lourenço. A mãe desnaturada ainda terá uma crise de choro ao deixar o pequeno.

“Apesar de tudo que aconteceu, eu continuo sendo a sua mãe. Eu continuo te amando muito, muito”, se emocionará. “Também te amo muito, mamãe”, dirá Tiago, deixando a mãe ainda mais sensível.