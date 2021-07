A Vida da Gente: Suzana abre o coração para Renato e revela problemas no casamento

Suzana (Daniela Escobar) e Renato (Luiz Carlos Vasconcelos) ficarão cada vez mais próximos nos próximos capítulos de A Vida da Gente. Trabalhando juntos, eles perceberão que possuem muitas questões em comum, o que dará a paisagista a liberdade de até contar os problemas pessoas que está enfrentando.

Em determinado encontro, Suzana revela que está sofrendo com a “síndrome do ninho vazio”, após perceber o distanciamento de Alice (Sthefany Brito) em razão da vida adulta, passando a se preocupar com os compromissos profissionais e o novo namorado. Ela, então, revela que sente falta do tempo em que convivia mais com a filha. E começa a falar sobre seu casamento.

“É que eu acho que essa passagem, sabe? O casal tinha que estar junto. Se reaproximar. Se apoiar (…). É que eu não sei se o Cícero (Marcello Airoldi) percebe tanto essa mudança, sabe? Porque ele tá totalmente mergulhado no trabalho. Mais do que nunca, até. Eu sinto que essa partida da Alice é uma travessia que eu vou ter que fazer sozinha”, desabafa, contando com a compreensão de Renato.