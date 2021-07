‘A Vida da Gente’: Suzana revela ao marido sentimento por Renato e casamento é abalado

Suzana (Daniela Escobar) vai ter que enfrentar o marido depois de ver um sentimento por Renato (Luiz Carlos Vasconcelos) ficar mais evidente em A Vida da Gente. Apesar de confessar para Cícero (Marcello Airoldi) que não teve nada entre eles, o rapaz ficará irritado com a presença do “rival” na família.

A paisagista é quem vai revelar tudo nos capítulos que vão ao ar a partir da próxima sexta-feira (23). Depois de uma viagem de trabalho, ela abrirá o jogo e começará dizendo que os dois passaram a descobrir afinidades.

“Porque é que você tá me falando tudo isso? Você sabe a dificuldade que eu tenho com esse assunto”, lembrará ele. Ela conseguirá explicar tudo e lamentará que estava dando a Renato um lugar que era do marido.

Cícero ficará irado com o que acabara de ouvir e anunciará que vai embora de casa. “Se você chama isso de nada, eu não chamo. Talvez os meus limites sejam muito diferentes dos seus, não interessa!”, dirá.