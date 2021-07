ABC Paulista inicia a semana com mais de 600 vagas

O Grande ABC Paulista iniciou a semana com mais de 600 vagas de emprego. As oportunidades são para as cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires.

Do total disponível, 100 são oferecidas pela empresa Sono Quality, de São Bernardo do Campo, que conta com vagas para assistente de vendas (receptivo, televendas, pós-visita e consórcio), monitor de qualidade, analista de e-commerce, supervisor de telemarketing (central receptivo, consórcio, pós-visita e televendas), encarregado de logística, assistente de cobrança e analista control desk. Com uma oferta grande, os interessados podem enviar currículo diretamente para a empresa, por meio do e-mail [email protected]

Outros 40 postos em aberto são ofertados por intermédio da Luandre, consultoria de empregos especializada em recrutamento e seleção. Há chances para auxiliar de almoxarifado, ajudante de montagem, sub-encarregado de mercearia, operador de máquina de corte e laser, vendedor, montador e auxiliar de enfermagem para centro cirúrgico. Os candidatos poderão se inscrever pelo site candidato.luandre.com.br ou pelo app da recrutadora.

Postos do Trabalhador também reúnem vagas

Outras opções estão disponíveis nos postos do trabalhador das cidades que compõem o ABC Paulista. A Prefeitura de São Caetano do Sul, por exemplo, oferece 290 empregos para diversas funções por meio do seu Portal do Emprego. As inscrições podem ser realizadas pelo site portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br.

São Bernardo do Campo integra a lista como o segundo município com maior número de oportunidades. A Central de Trabalho e Renda reúne, sozinha, 192 oportunidades – os currículos devem ser enviados para [email protected]

Mauá e Diadema também oferecem oportunidades, com 25 vagas cada. Os interessados em concorrer às posições disponíveis devem comparecer presencialmente no Centro Público de Trabalho e Renda de Mauá (CPTR), localizado na Rua Jundiaí, 63, das 7h às 16h. Em Diadema, mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4053-3570.

Ribeirão Pires concentra cinco oportunidades do total ofertado na região. É possível se inscrever no PAT instalado na Avenida Capitão José Gallo, 55, das 8h30 às 15h.