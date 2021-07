ABC-RN 2 x 0 Central-PE – Vinícius Paulista faz dois e Alvinegro retoma topo do Grupo A3

Natal, RN, 11 (AFI) – O ABC-RN é o novo líder do Grupo A3 do Campeonato Brasileiro Série D. O Alvinegro Potiguar venceu o Central-PE por 2 a 0, no Frasqueirão, na tarde de domingo, pela sexta rodada. Os dois gols foram marcados pelo volante Vinícius Paulista. Um em cada etapa.

O ABC ultrapassa o Sousa, chega a 12 pontos e retoma a liderança do Grupo A3. O time tem quatro vitórias e duas derrotas. O Central estaciona nos cinco pontos, na sexta colocação e sem triunfos nas últimas três partidas. O clube pernambucano está empatado com o penúltimo Caucaia-CE e o lanterna Treze-PB.

ANDRADE PEGOU QUASE TUDO

O Alvinegro Potiguar foi superior durante a primeira etapa. Os pontas Negueba e João Marcos aproveitaram os espaços para criar e Gustavo Henrique sempre que recebia finalizava com perigo. O goleiro do Central trabalhava com sucesso até os 40 minutos.

Netinho encheu o pé de fora da área e a bola tinha endereço. Andrade pulou, evitou o chute no ângulo e espalmou para escanteio. Na bola parada, porém, não deu para ele. No rebote, Negueba colocou a redonda na cabeça de Vinícius Paulsta, que fez o gol.

O ABC continuou em cima e teve chance até para ampliar, mas parou no 1 a 0.

Foto: Twitter oficial do ABC

CENTRAL SEM FORÇA, ABC SEM ESFORÇO

Com a vantagem, o Alvinegro Potiguar tirou o pé e foi muito diferente do time da primeira etapa. Recuou um pouco e deixou o Central crescer. Os pernambucanos, porém, não têm muita qualidade. A “pressão” durou 10 minutos.

Depois, o ABC, mesmo com uma intensidade bem abaixo, conseguiu as melhores chances em contra-ataque. Gustavo Henrique, incomodado por não fazer o gol, foi fominha e chutou para fora. João Marcos, cortou para o meio, dentro da área, e finalizou com perigo.

Na bola parada, o ABC ampliou. Marco Antônio cruzou do meio de campo no segundo pau. Alisson Cassiano cabeceou para dentro da área e Vinícius Paulista, de novo ele, estufou as redes.

PRÓXIMOS JOGOS

O novo líder ABC viaja à Paraíba na próxima rodada. O jogo é contra o Campinense, terceiro colocado com 11 pontos, vale bastante na tabela será no estádio Amigão, sábado (17).

O Central-PE recebe, em casa, o Atlético-CE, que ocupa a quinta posição com sete pontos. A partida é sábado, no estádio Lacerdão.