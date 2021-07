Abono salarial PIS/Pasep: 2 grupos serão inclusos para os pagamentos

Em 2022, o Governo Federal vai incluir dois grupos para o pagamento do PIS/Pasep. Esses são compostos por trabalhadores que que prestaram serviços em 2020 e 2021, e que também:

Estejam cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Tenham recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos durante 2020;

Tenham exercido atividade remunerada, durante pelo menos 30 dias, consecutivos ou não, em 2020 e/ou 2021;

Tenham seus dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2020.

Qual o valor do PIS/Pasep?

O valor do abono salaria varia conforme os meses trabalhados. Sendo assim, quem trabalhou ao menos 30 dias receberá o piso do benefício, equivalente a R$ 92 e, quem trabalhou durante os 12 meses do ano receberá o teto do abono, correspondente a R$ 1.100 (salário mínimo vigente).

Como saber se tenho direito?

Caso seja trabalhador da inciativa privada, confira:

PIS

Por meio do aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”;

Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

Caso seja servidor público, confira:

Pasep

Telefone 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

Telefone 0800 729 0001 (demais cidades);

Telefone 0800 729 0088 (deficientes auditivos);

Aplicativo BB PASEP.

Como sacar o PIS/Pasep?

Os beneficiários do PIS que não possuem conta na Caixa Econômica Federal, podem ir até um caixa eletrônico portando o cartão cidadão e a senha para sacar o dinheiro. Aqueles que não têm o cartão, podem comparecer em uma agência da instituição com o documento oficial com foto, CPF e carteira de trabalho.

Já os servidores públicos, que recebem pelo Pasep, devem verificar se o benefício foi depositado na conta no Banco do Brasil. Se isso não ocorreu, basta procurar uma agência do BB para regularizar a situação.