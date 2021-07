O resumo ideal de tudo o que você ama e odeia na internet você pode encontrar no ‘Absurdas da Semana’. Nesta sexta-feira (16), Aymmé Francine e Allana Gama trazem e comentam as notícias mais inusitadas: a ‘volta’ de Brumar, briga de Miss Bumbum, a primeira vez de MC Loma e uma treta aleatória de Val Marchiori e Juliette.

O programa do Youtube tem como objetivo fazer, de maneira divertida, um resumo sobre as notícias mais inusitadas que já foram publicadas no site.

Confira: