ACC – Adiantamento Sobre Contratos de Câmbio

É possível antecipar a receita de uma exportação. Conforme informações do Banco do Brasil, o ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio) é uma antecipação de recursos em moeda nacional (real) ao exportador, por conta de uma exportação a ser realizada no futuro.

Já o ACE (Adiantamento sobre Cambiais Entregues) é uma antecipação de recursos em moeda nacional (real) ao exportador, após o embarque da mercadoria para o exterior, ainda conforme informa o BB, mediante a transferência dos direitos sobre a venda a prazo.

A quem se destina o ACC e ACE?

O ACC e ACE são destinados a exportadores ou produtores rurais com negócios no exterior que necessitam de capital de giro e recursos para financiar a fase de produção (ACC) ou a de comercialização (ACE), conforme informações do Banco do Brasil.

A Isenção do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF, é uma das vantagens desse tipo de adiantamento, bem como, o recebimento à vista das vendas ao exterior realizadas a prazo.

Confira as taxas de juros atuais praticadas no adiantamento sobre contratos de câmbio, conforme informações do BCB (Banco Central do Brasil).

Taxas de juros – adiantamento sobre contratos de câmbio Posição Instituição % a.m. % a.a. 1 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A 0,07 0,82 2 BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. 0,07 0,85 3 BCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A. 0,07 0,86 4 BCO MUFG BRASIL S.A. 0,08 0,96 5 ITAÚ UNIBANCO S.A. 0,11 1,27 6 BCO DA CHINA BRASIL S.A. 0,11 1,37 7 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0,16 1,99 8 BCO BRADESCO S.A. 0,17 2,04 9 BCO CITIBANK S.A. 0,17 2,07 10 BCO DO BRASIL S.A. 0,21 2,60 11 BCO ABC BRASIL S.A. 0,23 2,84 12 INTESA SANPAOLO BRASIL S.A. BM 0,29 3,50 13 BCO VOTORANTIM S.A. 0,31 3,72 14 BCO BOCOM BBM S.A. 0,30 3,72 15 BCO SAFRA S.A. 0,34 4,16 16 BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 0,36 4,45 17 BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 0,37 4,51 18 BCO BMG S.A. 0,38 4,65 19 BCO BS2 S.A. 0,41 5,00 20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,41 5,08 21 BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 0,42 5,18 22 BCO DO ESTADO DO RS S.A. 0,44 5,36 23 BCO SOFISA S.A. 0,44 5,42 24 BCO DAYCOVAL S.A 0,54 6,64 25 BCO DA AMAZONIA S.A. 0,56 6,93 26 NOVO BCO CONTINENTAL S.A. – BM 0,60 7,38 27 BANCO VOITER 0,63 7,77 28 BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 0,71 8,80

Pessoa jurídica – Adiantamento sobre contratos de câmbio

Classificadas por ordem crescente de taxa

Período: 09/06/2021 a 15/06/2021

Modalidade: Pessoa jurídica – Adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC)

Tipo de encargo: Pós-fixado referenciado em moeda estrangeira

Prazo de adiantamento do ACC, o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio

Contando a data de contratação até a fatura do serviço ou conhecimento do embarque, o prazo máximo é de 360 dias.

Já o ACE é limitado ao último dia útil do 12° mês subsequente ao mês do embarque. Sendo assim, se você optar por ambos (ACC e ACE) o prazo máximo, não pode ultrapassar 750 dias da data de contratação da operação, considerando as duas fases.