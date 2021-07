Accenture abre empregos para TODO BRASIL

A Accenture abre empregos pelo país! Se você está desempregado e em busca de uma oportunidade cheia de benefícios, não pode ficar fora dessa chance! Os interessados podem seguir as orientações abaixo para se inscrever!

Accenture abre empregos pelo país

A Accenture está anunciando vagas com benefícios como plano médico e odontológico, vale-transporte, vale-alimentação, auxílio fretado e muitos outros. Saiba quais são os cargos disponíveis na Accenture neste início de semana!

Pessoa Desenvolvedora Java (Spring Boot);

Accenture Academy;

Analista Desenvolvedor (a) Java;

Analista de Contas a Pagar com Espanhol;

Analista de Cadastro Júnior;

Collections & Cash Apps – Assitente de Atendimento Bilingual.

Todas as oportunidades podem apresentar benefícios como home office e sofrer alterações a qualquer momento, a depender do contrato imediato dos novos funcionários aprovados pelo processo de seleção. A seguir, saiba como se inscrever e encontrar as demais informações sobre cada oportunidade anunciada na Accenture!

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades podem acessar o site de inscrição, escolher uma das vagas desejadas e cadastrar currículo atualizado. A Accenture abre empregos pelo país e busca por talentos que abranjam ainda mais sucesso em todas as atividades da empresa!

