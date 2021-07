Accenture oferece novas oportunidades de Emprego; veja os cargos

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Accenture, empresa multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing, anuncia a abertura de novas vagas de emprego no estado de São Paulo.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOCALIDADES Contract Manager São Paulo Analista de Front-End São Paulo Contract Specialist São Paulo Analista Sr Testes Funcionais São Paulo

Sobre o Accenture

A Accenture é uma empresa multinacional de consultoria de gestão, tecnologia da informação e outsourcing. É a maior empresa de consultoria do mundo, além de ser uma competidora global no setor de consultoria de tecnologia. Fornece serviços de estratégia (ramo Accenture Strategy), consultoria (ramo Accenture Consulting), digitais (ramo Accenture Digital), tecnologia (ramo Accenture Technology), operações (ramo Accenture Operations), além do ramo Accenture Interactive, que fornece marketing digital, marketing analítico e gestão de mídia.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Accenture, no cargo almejado. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.