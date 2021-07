ACREANO: Atlético-AC define no contra-ataque e mantém tabu de quase 13 anos

Rio Branco, AC, 29 (AFI) – Segue o tabu. O Atlético-AC não perde para o Vasco-AC desde 2008. Com a vitória nesta quinta-feira por 2 a 0, no Florestão, pela quarta rodada do Campeonato Acreano, o Atlético-AC não perde para o Vasco-AC desde 2008. Os gols foram marcados por Naldo, no primeiro tempo, e Psica, no segundo.

O Galo Corijó se isola na liderança com nove pontos em três jogos. Aproveitamento de 100%. Por conta com nove times, a cada rodada, um folga. O descanso do líder foi na última. O Cruz-Maltino perde a segunda consecutiva e continua com seis atrás apenas do próprio Atlético.

COM GRANDES PODERES…

Os visitantes foram melhores durante a etapa inicial. O único goleiro que trabalhou foi Gabriel Eremtih. O Atlético encontrou espaços na defesa adversária e criou as oportunidades, apesar de poucas.

Sob a responsabilidade de ser o único arqueiro na “ativa”, o camisa um do Vasco decepcionou. Em falta cobrada por Diego próximo à linha de meio campo, o goleiro saiu muito mal e o zagueiro Naldo não teve dificuldades para cabecear no fundo das redes.

DEIXOU A ZAGA DESPROTEGIDA

Na volta dos vestiários, os donos da casa melhoraram e ficaram mais tempo no campo ofensivo. A defesa, porém, não encontrou soluções para impedir os contra-ataques do Galo. A demanda continuou alta nas mãos de Gabriel que, apesar do erro, fez grandes defesas.

Em uma das jogadas em velocidade, o camisa 10 Ciel deu belo lançamento para Psica nas costas dos zagueiros. Cara a cara com o goleiro, o atacante não perdoou e ampliou.

Antes do apito final, o meio-campista Diego recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mesmo assim, o Vasco não levou perigo ao goleiro Miller e o tabu se mantém. Quase 13 anos sem bater o Atlético.

PRÓXIMOS JOGOS

O Vasco volta a campo pela quinta rodada na quarta-feira (4), às 19 horas. Novamente no Florestão, o Cruz-Maltino recebe o sexto colocado Náuas-AC.

O Atlético-AC só disputa o Acreano, no dia 11, também quarta-feira. O Galo Carijó enfrenta o vice-lanterna (7°) Plácido de Castro-AC, no Florestão, às 19 horas. Antes, o Atlético tem dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro Série D.

Lanterna do Grupo A1 com quatro pontos, o time joga contra o primeiro colocado Castanhal-PR, em casa, neste domingo (1), às 18 horas. Sete dias depois, pela décima rodada, o Galo viaja para pegar o quarto Peñarrol-AM no Floro de Mendonça, às 16 horas.