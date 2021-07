ACREANO: Atlético-AC vence na estreia; Galvez e Náuas empatam sem gols

Rio Branco, AC, 07 (AFI) – Duas partidas, ambas disputados no Estádio Florestão em Rio Branco, deram o pontapé inicial na primeira rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano de 2021 no decorrer do dia desta quarta-feira (07). Com um gol de Daniego, o Atlético-AC estreou com vitória em cima do Andirá. Enquanto, Galvez e Náuas empataram sem gols.

Em uma partida bem aberta, o Galo Carijó marcou o único gol desta rodada inicial depois de cobrar um pênalti, parar na defesa de Babau, mas no rebote colocar a bola no fundo das redes. Com o resultado, a equipe chega aos quatro pontos, enquanto o adversário tem zero. Galvez e Náuas, que empataram no começo desta noite, somam um.

MODO DE DISPUTA

Nesta temporada, a competição sofreu modificação na fórmula de disputa. No primeiro turno as equipes do Atlético-AC, Andirá, Humaitá, Galvez, São Francisco, Rio Branco-AC, Náuas, Vasco-AC e Plácido de Castro jogam entre si, avançando as quatro melhores para a disputa do returno, não havendo semifinais e finais de turno. O campeão será o time que somar o maior número de pontos durante o turno em disputa e, caso haja vencedores em turnos diferentes, o título da competição será disputado em finais extras.

O campeão estadual representará o Acre na Copa Verde, Copa do Brasil e Série D da temporada seguinte. De acordo com o regulamento, caso o estado tenha direito a duas vagas na Copa do Brasil 2021, a segunda vaga será destinada ao vice-campeão.