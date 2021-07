ACREANO: Atlético vence, segue 100% e divide liderança; Rio Branco e Humaitá empatam

Rio Branco, AC, 22 (AFI) – Dois jogos deram continuidade no Campeonato Acreano nesta quarta-feira. Finalizando segunda rodada, o Atlético venceu e segue com 100% de aproveitamento. Já pela abertura da terceira rodada, Rio Branco e Humaitá ficaram no empate sem gols.

O Atlético visitou o Náuas e venceu com gol de Digão, já no segundo tempo. Com o resultado, chegou a seis pontos junto com o Vasco, que lidera por conta dos critérios de desempate. Já o Náuas segue com apenas um ponto na oitava e penúltima colocação.

Na outra partida, Rio Branco e Humaitá bem que tentaram, mas não conseguiram vazar a defesa adversária. O Rio Branco segue sem vencer, com dois pontos em quinto lugar. O Humaitá perdeu 100% de aproveitamento, mas segue invicto com quatro pontos em terceiro lugar.