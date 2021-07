ACREANO: Chuva de gols em duas partidas agitaram os jogos deste sábado

Rio Branco, AC, 10 (AFI) – Dois jogos abriram neste sábado a primeira rodada do Campeonato Acreano. Foram 11 gols, sete apenas no duelo entre Vasco e Plácido de Castro. O outro jogo foi entre Rio Branco e São Francisco.

VASCO GOLEIA

O último jogo da primeira rodada, guardou emoção até o fim do jogo. Com o Vasco abrindo o placar logo no inicio recuou o time e logo sofreu o empate, até que no segundo tempo a equipe conseguiu voltar à frente do placar com grande destaque para Adriano Oliveira. Plácido de Castro marcou dois gols nos dez minutos finais, deixando o jogo totalmente em aberto. Mas o Vasco conseguiu confirmar sua vitória por 4 a 3. Gols de João Pedro, Brener e Adriano Oliveira(2) para o Vasco. Ismael(2) Samarone descontaram para o Plácido.

EMPATE JUSTO

Em jogo truncado desde o início, Rio Branco e São Francisco, fizeram um bom jogo que terminou 2 a 2. A equipe do São Francisco surpreendeu e marcou logo aos seis minutos, mas o Rio branco empatou no fim da primeira etapa. No segundo tempo, o Rio Branco voltou melhor e logo conseguiu a virada. Até que aos 22 minutos, Davi empatou para o São Francisco. Gols do Rio Branco foram marcados por Matheus Nolasco e Jhulio Caique. Davi e João Vitor marcaram pelos visitantes.