ACREANO: Competição começa nesta quarta-feira com nove times na disputa

Rio Branco, AC, 7 (AFI) – A bola vai rolar a partir desta quarta-feira (7) para a abertura da 33ª edição do Campeonato Acreano de Futebol Profissional. Os dois jogos inaugurais estavam agendados para a Arena da Floresta, mas a praça esportiva enfrenta um problema técnico na sua rede elétrica e a Federação de Futebol do Acre (FFAC) transferiu os dois duelos para o estádio da entidade (Florestão). Na abertura, às 17h, o atual campeão, o Galvez, encara o Náuas. No jogo de fundo, às 19h, o Atlético Acreano, após sete jogos sem vitórias na temporada, estreia na competição diante do Andirá.

A primeira rodada será finalizada no sábado (10) com outros dois jogos no estádio Florestão: Rio Branco x São Francisco (15h) e Plácido de Castro x Vasco da Gama x (17h).

Jogos de abertura

No G-4 do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D e embalado pela vitória fora de casa contra o Fast Club-AM por 2 a 1, o Imperador Galvez estreia no estadual contra o Náuas mirando bicampeonato. O técnico Paulo Roberto Oliveira terá os desfalques dos zagueiros Jô e TK, assim como o meia-atacante Diego Furtado, lesionados, além do lateral direito Ketson, se recuperando de covid-19. Conforme informações extras-oficiais, o clube está no mercado e deve anunciar a chegada do zagueiro João Marcus, ex-Atlético-AC. Um atacante também pode ser anunciado nos próximos dias.

Já o Náuas terá no comando técnico Zacarias Lopes, presidente da agremiação. O clube será composto pela sua maioria com jogadores de fora do estado.

FORMATO DA COMPETIÇÃO

Nesta temporada, a competição sofreu modificação na fórmula de disputa. No primeiro turno as equipes do Atlético-AC, Andirá, Humaitá, Galvez, São Francisco, Rio Branco-AC, Náuas, Vasco-AC e Plácido de Castro jogam entre si, avançando as quatro melhores para a disputa do returno, não havendo semifinais e finais de turno. O campeão será o time que somar o maior número de pontos durante o turno em disputa e, caso haja vencedores em turnos diferentes, o título da competição será disputado em finais extras.

O campeão estadual representará o Acre na Copa Verde, Copa do Brasil e Série D da temporada seguinte. De acordo com o regulamento, caso o estado tenha direito a duas vagas na Copa do Brasil 2021, a segunda vaga será destinada ao vice-campeão.

Locais de jogos

Outra mudança está relacionada aos dias de jogos. Conforme a tabela, as partidas ocorrerão com rodada dupla às quartas-feiras (iniciando às 17h) e sábados (iniciando às 15h). Os estádios Florestão e da Arena Acreana serão os palcos da disputa.