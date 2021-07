ACREANO: Em confronto solitário, Rio Branco e Humaitá abrem a rodada

Rio Branco, AC, 20 (AFI) – Nesta quarta-feira, um confronto solitário abre a terceira rodada do Campeonato Acreano. Rio Branco e Humaitá entram em campo às 21h, no estádio Florestão. O restante da rodada acontece inteira no sábado, a partir das 15h.

O Rio Branco ocupa a sétima colocação com apenas um ponto. Já o humaitá aparece na vice-liderança, com três tentos conquistados.

EM BUSCA DA VITÓRIA

O principal fator a ser destacado é que o Rio Branco ainda não venceu. Empatou uma e perdeu a outra. Situação oposta do Humaitá, que disputou apenas uma partida e venceu. Isso se dá por conta do campeonato ter nove times, ou seja, em uma das rodadas alguém sempre “folga”.

Confira todos os jogos da rodada:

Quarta-feira

21h

Rio Branco x São Francisco

Sábado

17h

Andirá x Nauás

19h

São Francisco x Vasco da Gama

21h

Galvez x Plácido de Castro