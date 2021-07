ACREANO: Humaitá estreia com vitória e outros dois times empatam

Rio Branco, AC, 14 (AFI) – Dois jogos completaram a segunda rodada do Campeonato Acreano 2021 nesta quarta-feira. E o destaque é que apenas o Humaitá conseguiu somar os três pontos, com a classificação ficando extremamente equilibrada. O PLACAR FI acompanhou tudo em TEMPO REAL.

No primeiro duelo do dia, São Francisco e Plácido de Castro empataram por 1 a 1, no Florestão, em Rio Branco. Allyson abriu o placar para o time da casa, enquanto Cabelinho deixou tudo igual aos visitantes aos 43 do segundo tempo. O São Francisco é o terceiro com dois pontos, enquanto o adversário é o oitavo com apenas um.

No outro jogo, o Humaitá venceu o Galvez por 2 a 1, também no Florestão, na capital acreana. Foi a primeira partida do Humaitá, que somou os três pontos e é o segundo colocado. Já o Galez é o penúltimo colocado com um ponto conquistado.

MAIS JOGOS

A rodada terá sequência no sábado com o duelo entre Vasco da Gama e Rio Branco, às 17h30, no Florestão, em Rio Branco, e na quarta-feira, dia 21, o Náuas receberá o Atlético, às 19 horas, na Arena da Floresta, na capital acreana.

CONFIRA OS JOGOS DA RODADA:

Quarta-Feira

São Francisco 1 x 1 Plácido de Castro

Humaitá 2 x 1 Galvez

Sábado

17h30

Vasco da Gama x Rio Branco

Quarta-Feira (21/07)

19 horas

Náuas x Atlético