ACREANO: Humaitá faz 7 a 0 no Plácido de Castro e São Francisco-AC segue invicto

Rio Branco, AC, 31 (AFI) – Duas partidas deram sequência as disputas da quarta rodada do primeiro turno do Campeonato Acreano na tarde e noite deste sábado (31). Destaque para o Humaitá que visitou e não tomou conhecimento do Plácido de Castro, tanto que goleou pelo placar de 7 a 0, entrando no G4.

O grande destaque da partida foi o atacante Gleison Jorge que marcou três gols. Felipe e Eduardo, ambos contra e Douglas Dias e Gustavo fizeram os outros tentos do duelo. Com o resultado, o Humaitá chegou aos sete pontos e agora aparece na terceira colocação na tabela. Já o rival segue estacionado com um ponto, na oitava colocação.

No outro jogo do sábado, o São Francisco venceu o Nauas por 3 a 0, na Arena da Floresta. Guilherme, Davi e João Vitor fizeram os gols da partida. Com isso, a equipe segue invicta, agora na segunda posição com oito, enquanto o rival é sexto com quatro.

REGULAMENTO

Neste primeiro turno, os nove times se enfrentam em sistema de pontos corridos, onde os quatro primeiros avançam para a próxima fase. O campeão do primeiro turno estará automaticamente na grande final.

Já o segundo turno será disputado por quatro equipes e, caso o vencedor do segundo turno seja o mesmo do primeiro, este será declarado campeão. Caso o vencedor do segundo turno seja diferente, haverá final em partidas de ida e volta.