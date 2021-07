ACREANO: Quarta rodada com duelo de líder e vice-líder; Lanternas também se encontram

Rio Branco, AC, 28 (AFI) – Nesta quinta-feira, começa a quarta rodada do Campeonato Acreano. Um confronto solitário às 17h30, no Florestão, entre Vasco e Atlético abrem a rodada.

O duelo promete ser muito equilibrado, afinal as equipes ocupam a vice-liderança e a liderança, respectivamente. O Atlético está 100% nas duas partidas que fez até agora, já o Cruzmaltino ganhou duas e perdeu o outro jogo.

DUELOS DE SÁBADO

Dois jogos movimentam a rodada no final de semana. Às 17h, Náuas e São Francisco se encontram na Arena da Floresta. Ainda irregular, os mandantes buscam encontrar as consistência. Até agora soma uma empate, uma vitória e uma derrota. Já o São Francisco, é o terceiro colocado com cinco pontos. Ainda não perdeu, uma vitória e dois empates.

A outra partida é entre Plácido de Castro e Humaitá. O jogo será às 19h, no mesmo palco do anterior. O Plácido busca sua primeira vitória, enquanto que o Humaitá tem quatro pontos é o quarto colocado.

ÚLTIMO JOGO

E para fechar a rodada, o Rio branco recebe o Andirá às, 19h, na quarta-feira, na Arena da Floresta. Ambas as equipes ainda não venceram e ocupam a lanterna e vice-lanterna da competição.

Confira todos os jogos da rodada:

Quinta-feira

17h30

Vasco da Gama x Atlético-AC

Sábado

17h

Náuas 0 x 0 São Francisco

19h

Plácido de Castro-AC 0 x 0 Humaitá

Domingo

19h

Rio Branco-AC 0 x 0 Andirá