Adelmário coelho realiza homenagem a vaqueiros em live neste sábado (10)

O Forrozeiro Adelmario Coelho faz uma homenagem aos vaqueiros, em live marcada para acontecer no canal dele do youtube, neste sábado (10), as 20h. O repertório do show reunirá grandes clássicos da cultura vaqueira e da tradição nordestina.

O artista prepara uma apresentação exclusiva, e convida a sua nação forrozeira e toda a vaqueirama para curtir e dança. Assim como nas lives anteriores, essa também seguirá à risca todas as medidas de prevenção à COVID-19 e orientações dos órgãos responsáveis.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e do Centro de Culturas Populares e Identitárias (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.