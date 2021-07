Administração do tempo: Como fazer com eficiência

Fazer uma boa administração do tempo é um desafio para qualquer pessoa. A todo momento, as pressões no trabalho, nos estudos ou nos relacionamentos podem fazer com que as atividades não “caibam” nas 24 horas de um dia. Aqui, a procrastinação, a quebra de prazos e até mesmo o esgotamento podem surgir.

Mas, para evitar esse quadro catastrófico, é necessário frear o ciclo de má administração e gestão do tempo. A seguir, apontamos algumas dicas que podem ajudar nesse sentido.

Como fazer uma boa administração do tempo?

Para fazer uma excelente administração do tempo é preciso reconhecer as suas prioridades, os prazos para as suas tarefas e os seus próprios limites.

Pois pare e pense: do que adianta montar um plano de ação perfeito, se você coloca atividades diárias que são capazes de esgotar a sua energia e criatividade? Não vale a pena, certo?

Por isso, é vital que você saiba escutar a si mesmo e conhecer os seus próprios limites. Apenas dessa forma é que as dicas a seguir poderão fazer mais sentido para você.

Dito isso, vamos agora às sugestões que trouxemos no conteúdo de hoje:

1- Saiba o que você deve executar e trace um plano

Saber quais são as suas obrigações é o primeiro passo. Não adianta querer fazer uma excelente administração do tempo se você ainda não sabe o que tem pra fazer!

Não aja no piloto automático e de maneira vaga. Entenda quais são as suas tarefas diárias e trace um plano de execução para cada uma delas.

Você pode fazer um plano simples, como por exemplo, apontando quais tipos de atividades serão feitas pela manhã, e quais serão feitas à tarde.

2- Estabeleça metas para cada tarefa essencial

Depois de saber quais são as tarefas corriqueiras e essenciais, estabeleça metas para cada uma delas.

Em quanto tempo você deve terminá-las? Em qual momento do dia irá executá-las? Reflita sobre isso e comece a montar o seu checklist.

3- Reconheça as suas prioridades e, obviamente, priorize-as

Ao mesmo tempo em que você estabelece as suas metas, lembre-se de priorizar as tarefas que devem ser concluídas antes. A partir disso, coloque-as no topo da sua lista de atividades diárias.

4- Delegue tarefas que criam um “gargalo” no seu trabalho/rotina

Quando perceber que algumas ações diárias, embora importantes, estão sendo um verdadeiro “gargalo” na sua rotina, experimente delegar. Esse ato de delegar funções pode tirar de você uma carga que impede a boa administração do tempo.

Logo, você poderá focar naquelas atividades que fazem muito mais sentido e promovam bons resultados para você.

Delegar é importante, é fundamental e nos ajuda a crescer.

5- Evite a procrastinação e desenvolva o seu foco

Por fim, cuidado com a procrastinação. Esteja sempre atento à tarefa que você está fazendo: será que ela é importante, está sendo bem executada ou você está “enrolando”?

Um segredo para lidar com isso e melhorar o foco é criando pausas estratégicas ao longo do dia. Você pode estabelecer, por exemplo, que ao concluir uma atividade, você terá 3 minutos para olhar as redes sociais. Ou então, marcar horários para esse tipo de ação, ao longo do dia.

Esse planejamento impede que você largue tudo o que está fazendo, do nada, para dar atenção às redes. Afinal, você sabe que haverá, mais tarde, um momento propício a isso.

Organize-se! 😉