Adriano Imperador fala sobre Simone Biles: ‘Sei exatamente o que está passando’

O ex-atacante do Flamengo e da Seleção Brasileira, Adriano Imperador, fez um post no início da noite desta quarta-feira (28) prestando solidariedade e apoio à ginasta americana Simone Biles, que alegou problema de saúde mental para não competir as finais individuais e por equipes na Olimpíada de Tóquio, onde chegou como protagonista.