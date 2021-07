Afinal, criatividade para quê(m)? – iBahia

Na busca por uma definição acadêmica, solicitei à Dra. Camila de Sousa Pereira-Guizzo, Mestre e Doutora em Educação Especial pela UFSCar. Professora Adjunta do Centro Universitário SENAI CIMATEC e Orientadora de pesquisa no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, uma classificação sobre a criatividade.

“Uma das definições de criatividade, de acordo com a literatura da área, refere-se à capacidade de uma pessoa realizar uma produção que tenha originalidade e utilidade; e que seja adaptada ao contexto. A expressão da criatividade é influenciada por diferentes variáveis pessoais e contextuais. A Identificação de variáveis do ambiente que podem favorecer a expressão criativa tem sido foco de muitos estudos na atualidade”, explica.

O fato é que criatividade está diretamente associada a estímulos e ação, seja pelo olhar do empresariado ou da criança, do artista ou da academia, do crítico ao leigo. Criatividade está muito mais vinculada ao desenvolvimento, exercício e provocação, do que a um “dom” pertencente aos eleitos.