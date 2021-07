Agência do Trabalhador de São Mateus do Sul – PR abre novas vagas de Emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No Estado do Paraná, a Agência do Trabalhador de São Mateus do Sul divulgou a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS VAGAS Mecânico de linha leve 1 Gerente comercial no ramo de confecções 1 Vendedor externo 1 Atendente balconista 1 Instrutor de massoterapia 1 Instrutor de enfermagem 1 Assistente de vendas 1 Auxiliar de restaurante 1 Motorista carreteiro 1 Assistente comercial 1 Assistente administrativo 1

Sobre a Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador é uma espécie de unidade técnica das Secretarias de Trabalho de vários Estados brasileiros e que é responsável pelas ações voltadas à intermediação de mão de obra, confira como fazer o agendamento na agência do trabalhador. As Agências do Trabalhador em cada estado funcionam de maneira semelhante e atua conforme as diretrizes do Sistema único de Emprego, Trabalho e Renda e de forma integrada em todas as unidades e que atuam também a partir da aprovação pela Comissão Estadual de Emprego que está presente em cada Estado.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na unidade da agência do trabalhador local, no horário das 9h às 11h e 13h às 16h, munido de currículo e carteira de trabalho para agendar entrevista e cadastra-se na função desejada.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.