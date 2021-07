Águia Negra-MS 1 x 1 Uberlândia-MG – Empate ruim para os dois

Rio Brilhante, MS, 19 (AFI) – Águia Negra e Uberlândia empataram nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro Série D em partida válida pela sétima rodada. O resultado foi ruim para as duas equipes, já que o Águia Negra continuou na vice lanterna do Grupo A6 e a equipe mineira perdeu a chance de encostar na líder da Ferroviária.

RESUMO DO JOGO

O time do Uberlândia começou o jogo atacando melhor e tendo as melhores oportunidades, mas foi o Águia Negra que aproveitou a chance. Aos 40 minutos da primeira etapa Everton Canela, recebeu bom passe, driblou o goleiro e tirou o zero do placar. A equipe mato-grossense foi para o intervalo do jogo vencendo e aliviando um pouco a situação.

Na segunda etapa, o clube mineiro voltou melhor e quase marcando antes dos cinco minutos iniciais. Até que aos 11 minutos, Daniel Ribeiro que havia acabado de entrar, deu seu primeiro toque na bola e empatou o jogo. Mesmo jogando fora de casa a equipe mineira teve as melhores oportunidades e parou no goleiro Calchi

SEQUÊNCIA NA COMPETIÇÃO

As equipes vão se encontrar novamente pela Série D, a próxima partida será neste sábado as 16h no Parque Sabiá em Uberlândia.

Águia Negra ocupa a vice lanterna com cinco pontos em 21 disputados. Já o Uberlândia vem com uma boa campanha, ocupando a quarta colocação com 12 pontos, apenas 4 do líder do Grupo A6.