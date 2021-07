Aimoré-RS 0 x 1 Juventus-SC – Briga boa na bola vira discussão à beira do campo e visitantes vence nas duas

São Leopoldo, RS, 25 (AFI) – Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o Juventus-SC venceu, no Cristo Rei, o Aimoré-RS por 1 a 0 com gol de Mauricio. O jogo foi bem disputado até a metade do segundo tempo, quando Maurinho foi expulso e enfraqueceu bastante os donos da casa.

O Aimoré estacionou na sexta posição com sete pontos e se distanciou do G4 que, agora, é aberto pelo próprio Juventus. Com o triunfo, os catarinenses chegaram a 11 pontos e ultrapassaram o rival Marcílio Dias-SC.

BOM DUELO

A partida começou animada. Os dois times foram atrás do gol e levaram perigo aos goleiros. O Juventus, com mais posse de bola, assustou menos. O Aimoré, principalmente nos cruzamentos de Bruno Ferreira, ficou mais próximo de abrir o placar.

Em um dos lançamentos do lateral improvisado no meio, Maurinho teve a grande chance para estufar as redes. O goleiro Iago Hass, porém, saiu muito bem da meta e não deu brecha.

Depois da empolgação, o jogo caiu de rendimento e as chances diminuíram. O Aimoré voltou a agredir só no último lance com Padu. O meio-campista pegou a sobra do escanteio e, de primeira, chutou para fora.

GOL LOGO NO INÍCIO PARA OS VISITANTES

A segunda etapa também foi aberta com oportunidades para os dois lados. Os visitantes, porém, mudaram o placar aos 10 minutos. No escanteio cobrado por Marllon, o capitão Mauricio subiu mais que todo mundo e cabeceou bonito. A bola morreu no fundo das redes.

A vantagem não fez o Juventus recuar e, assim, o duelo continuou interessante. Neto Baiano teve duas chances de deixar tudo igual. A potente canhota do centroavante assustou nas faltas.

EXPULSÃO DECISIVA

Aos 18, a confusão tomou conta da partida. Próximo à bandeira de escanteio, Maurinho e o técnico do Juventus, Tuca Guimarães, se desentenderam. Os reservas das duas equipes compraram a briga e o jogo foi paralisado.

Minutos depois, quando a poeira abaixou, o árbitro expulsou o jogador do Aimoré. Maurinho foi um dos principais nomes e quem mais criou pelos mandantes. Com a saída dele e a entrada do nervosismo, os goleiros trabalharam menos e a partida acabou em 1 a 0.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, os dois times voltam a campo no domingo (1). O Aimoré visita o lanterna (8°) Rio Branco-PR, no Estradinha, às 15 horas. O Juventus tem um duelo mais difícil, na teoria. Recebe, no João Marcatto, o líder Cascavel-PR, às 15 horas.