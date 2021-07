Aimoré-RS 1 x 0 Rio Branco-PR – Flechada de Padu deixa Índio Capilé grudado no G4!

São Leopoldo, RS, 11 (AFI) – Com gol de Padu, o Aimoré venceu o Rio Branco, por 1 a 0, na tarde deste domingo, no Cristo Rei, e, São Leopoldo, pela sexta rodada, e encostou no G4 do Grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro.

A segunda vitória colocou o time gaúcho na quinta colocação com sete pontos, a um da zona de classificação. O Rio Branco, por sua vez, segue sem vencer e amarga a lanterna com apenas três pontos.

NO FINAL!

O Aimoré teve a maior posse de bola no primeiro tempo, mas não criou tantas chances de perigo. Os jogadores até tentaram alguns arremates, mas nada que preocupasse o goleiro Lucas Macanhan. O Rio Branco, por sua vez, pouco atormentou Luiz Henrique.

Aos 43 minutos, o Aimoré finalmente conseguiu transformar a superioridade em gol. Lucas Sampaio cruzou da esquerda. A bola passou por toda a área até Padu se jogar e completar para o fundo das redes.

ERROU!

No segundo tempo, o Aimoré poderia ter aumentado o placar aos 17 minutos, mas desperdiçou a chance. Araújo recebeu de João Denoni e, mesmo de frente para o goleiro, errou o alvo e chutou na rede pelo lado de fora.

O Aimoré seguiu na dele. Ora segurando a bola, ora tentando dar outra flechada. Já o Rio Branco não mostrou força para buscar o empate e registrou mais uma derrota.

PRÓXIMOS JOGOS

Na sétima rodada, o Aimoré visitará o Juventus no domingo (18), às 15 horas, no João Marcatto, em Jaraguá do Sul. No mesmo dia e horário, o Rio Branco receberá o FC Cascavel no Leão da Estradinha, em Paranaguá.