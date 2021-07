Ainda em Salve-se Quem Puder, Felipe Simas deixa a Globo após oito anos na emissora

Felipe Simas não faz mais parte do elenco fixo da Globo. Ainda no ar em Salve-se Quem Puder, que chega ao fim nesta sexta-feira (16), o ator teria optado por encerrar a parceria com a emissora para buscar novas oportunidades.

A informação foi divulgada pelo colunista Flávio Ricco, do R7, e confirmada pela assessoria do canal ao site ..

Mantendo contrato fixo durante oito anos, o irmão de Rodrigo Simas estreou na empresa na trama Flor do Caribe (2013). Um dos seus grandes sucessos foi em Totalmente Demais, onde fez par romântico com Marina Ruy Barbosa.

Além disso, também esteve no elenco de Malhação Sonhos (2014), Os Dias Eram Assim (2017) e O Tempo Não Para (2018). O ator também venceu a edição de 2016 da Dança dos Famosos.