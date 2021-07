Ajustes na rotina viabilizam a poupança

A viabilização da poupança no seu planejamento financeiro

É muito importante viabilizar uma poupança através de um planejamento financeiro consolidado. No entanto, para que você consiga essa realização é necessário que você faça um planejamento eficiente considerando as particularidades da sua rotina.

Primeiramente, é importante que você tenha como um conceito, o fato de que viabilizar uma poupança requer que você tenha o hábito de guardar dinheiro.

Veja a poupança como um hábito

Sendo assim, não é necessário que você direcione apenas valores elevados para essa finalidade, muito pelo contrário, ao direcionar valores baixos você irá alimentar esse hábito que se tornará natural.

Por isso, direcione valores economizados para a sua poupança com a finalidade inicial de obter uma reserva de emergência, posteriormente, você poderá direcionar valores fixos dentro do seu planejamento financeiro.

Modifique hábitos na sua rotina e economize de modo orgânico

Sendo assim, para que você consiga viabilizar uma poupança, você deve analisar em seus hábitos, quais podem ser modificados.

Faça trocas inteligentes

Por exemplo, você pode trocar um cartão de crédito da tarifado por um cartão de crédito sem anuidade, da mesma forma você pode fazer esse tipo de troca referente a sua conta corrente.

Haja vista que as fintechs oferecem os produtos bancários com a mesma qualidade, porém, sem tarifas.

Dessa maneira, você pode direcionar os valores economizados para a sua poupança para alimentar esse hábito.

Gastos de rotina e custos variáveis

Além disso, você pode verificar dentro do seu planejamento financeiro os seus gastos de rotina, categorizando seus gastos variáveis.

Uma vez que dificilmente poderá alterar os seus gastos fixos. Sendo assim, são pequenas alterações que podem direcionar suas finanças.

Ferramenta de planejamento

Além disso, você pode também acompanhar esse controle por meio de um aplicativo de finanças, ou até mesmo, por meio de uma ferramenta específica para planejamentos como o Trello.

A partir do momento que você elabora esse controle, o seu cenário financeiro da sua rotina fica mais claro e você poderá verificar ações que irão direcioná-lo para novos caminhos financeiros, ainda que seja algo em longo prazo.

Ajustar os valores com o passar do tempo

É muito importante que você comece a realizar esse planejamento neste momento, independentemente do valor de sua renda. Já que ao focar no hábito você poderá ajustar os valores com o passar do tempo. Assim sendo, poderá obter resultados positivos e uma clareza sobre o direcionamento correto do seu orçamento.