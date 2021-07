AL registra menor número diário de mortes por covid desde fevereiro deste ano

Com doses enviadas pelo Ministério da Saúde, o estado já vacinou mais de 1,7 milhão de habitantes. Ao todo, o governo federal já enviou mais de dois milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para o estado

Alagoas registrou neste domingo (25) a menor taxa diária de mortes por Covid-19 desde o dia 15 de fevereiro deste ano, quando foram registradas oito mortes. De lá pra cá, o número diário de óbitos sempre passou dos dois dígitos. Os dados constam no Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e evidenciam o efeito da vacinação em prevenir mortes.

Com doses de vacina contra a Covid-19 enviadas pelo Ministério da Saúde, o estado já vacinou mais de 1,7 milhão de habitantes. Ao todo, o governo federal já enviou mais de dois milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para o estado.

Dados do consórcio de veículos de imprensa apontam também que a média móvel de casos de Covid-19 em Alagoas recuou 48% nos últimos 14 dias. Quando analisados os dados desse sábado (24) com os do dia 10 deste mês, a média móvel de casos caiu de 644 para 329.

A chegada das vacinas e o avanço na aplicação fizeram com que as medidas restritivas impostas pelo governo do Estado fossem flexibilizadas na última quinta-feira (22) e permitiram o comércio funcionar livremente, o fim do toque de recolher e ampliação do horário de funcionamento de bares e restaurantes. A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Alagoas completou seis meses na última segunda-feira (19)

Fonte: gazetweb.com