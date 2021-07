Além de esposa, produtora de Safadão também é investigada por irregularidade na vacinação

Além de Thyane Dantas, esposa de Wesley Safadão, a produtora do cantor, Sabrina Tavares, também está sendo investigada por irregularidade na vacinação contra a Covid-19 em Fortaleza. O Ministério Público do Ceará (MPCE) e a Secretaria Municipal da Saúde apuram as condutas.

Sabrina estava agendada na lista divulgada pela Prefeitura de Fortaleza no dia 8 de julho, para ser imunizada em um drive-thru montado no Centro de Eventos do Ceará. Porém, ela se vacinou junto com o cantor em um shopping da cidade, em um horário diferente ao que foi determinado.