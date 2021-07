Além de goleiro do Inter, Bahia espera anunciar outro reforço

Salvador, BA, 07 (AFI) – O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, revelou em entrevista à Rádio Salvador FM que o clube tem conversas adiantadas com dois jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Apesar de Bellintani não citar nomes, um deles é o goleiro Danilo Fernandes, que estava no Internacional. O outro deve ser um centroavante, já que a negociação com o colombiano Christian Borja, da LDU-EQU, não se concretizou.

“Esse centroavante estava apalavrado, redigindo contrato, em cima da hora não foi possível por questões financeiras. Colocaram valores que o clube não poderia arcar. Buscamos outro atleta e estamos em negociações avançadas”, disse o mandatário tricolor, que continuou:

“Temos duas negociações avançadas, uma próxima de assinar contrato e outra em tratativas avançadas. Se não acontecer nada, é porque os valores excederam nossa capacidade. Temos dois atletas próximos, o que não significa fechados. Se conseguir, ótimo, serão dois reforços importantes”.

Guilherme Bellintani também falou da intenção de manter o atacante Gilberto para os próximos anos. O artilheiro tricolor tem contrato com o Bahia até dezembro e recentemente foi especulado no São Paulo.