Além do esporte! Quem são os atletas olímpicos que chamam atenção no mundo dos famosos

Muitos atletas de alto rendimento se tornam também celebridades, especialmente em esportes mais badalados. No futebol, por exemplo, os grandes nomes como Neymar e Cristiano Ronaldo aparecem com frequência nas páginas de fofoca. Os dois, no entanto, além dos principais jogadores de futebol, não estarão nas Olimpíadas. Assim como dois dos principais tenistas do mundo, Roger Federer e Rafael Nadal, e astros da NBA como Lebron James.

Porém, ainda há alguns atletas famosos mundialmente que já ganharam status de celebridade, pelo comportamento fora do esporte e por tudo que já conquistaram. Confira alguns deles:

É o principal nome do Brasil no surfe e esperança de medalha de ouro para o país. É a primeira vez de Medina em uma Olimpíada, já que é a estreia da modalidade nessa competição. O atleta sempre chamou atenção fora do ambiente esportivo, mas nos meses antes dos Jogos a vida pessoal dele ficou ainda mais exposta.

Isso porque Medina rompeu com a família após se casar com a modelo Yasmin Brunet. Além dessa questão familiar, ele se envolveu em uma polêmica com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB). O surfista pediu ao COB para credendiar Yasmin como sua técnica, mas o pedido foi negado, o que gerou críticas do atleta e da esposa ao comitê.

Atual número 1 do mundo, o tenista sérvio vai buscar em Tóquio o primeiro ouro da carreira. Djokovic chama atenção pelas coisas incríveis que consegue fazer dentro da quadra, mas também tem os holofotes em cima por conta de posturas e comentários polêmicos.

Em 2020, ele foi desclassificado do US Open, por ter acertado uma bolada, sem intenção, numa juíza de linha. Perdendo o primeiro set, ele tentou descontar sua insatisfação na bolinha e, quase de costas, atingiu o pescoço da árbitra, que foi ao chão e assustou a organização.

Durante a pandemia, ele virou notícia por ter organizado uma série de exibições na Croácia e na Sérvia. Um dos jogos chegou a reunir 4 mil pessoas nas arquibancadas, sem respeitar qualquer regra de distanciamento social. Djokovic precisou vir a público para pedir desculpas, cancelar as exibições e ainda confirmar que ele e sua esposa haviam contraído a Covid-19.

Além disso, Djokovic se mostrou contra a vacinação obrigatória contra a Covid-19.

Craque da seleção brasileira de futebol, Marta chama atenção fora de campo por sua luta por igualdade entre homens e mulheres na modalidade. Na Copa do Mundo de 2019, por exemplo, sem patrocínio esportivo individual, a atacante optou por usar chuteiras pretas com um desenho rosa e azul, um símbolo da campanha “Go Equal”, que luta contra a desigualdade de gênero. Ao fazer gol, beijou a ponta do calçado.

Uma das maiores estrelas do tênis, Osaka ganhou sete títulos, incluíndo alguns dos mais importantes da categoria, como o Aberto dos EUA e o Aberto da Austrália. Ela apareceu nas manchetes recentemente quando se retirou do Roland Garros, para cuidar de sua saúde mental. A jovem de 23 anos vai competir em seu país nas Olimpíadas.

Kevin Durant chama atenção também por sua fortuna, que chega a 75 milhões de dólares. Astro do Brooklyn Nets, Kevin Durant já possui duas medalhas de ouro olímpicas (Londres 2012 e Rio de Janeiro 2016) e parte rumo à terceira. Durant tornou-se um recente empresário ao comprar participação em uma empresa ligada ao time de futebol Philadelphia Union. Ele também possui sua empresa de venture capital, a Thirty Five.