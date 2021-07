Alexandre Borges pausa carreira para cuidar da mãe: ‘Você começa a pensar mais na morte’

Alexandre Borges falou neste sábado (10) sobre os cuidados que tem tido com a mãe, chamada Rosa. O ator, de 55 anos, revelou durante sua participação ao programa “É de Casa” (TV Globo) que parou a carreira para cuidar da genitora que sofre de Alzheimer e passou por um AVC recente.

“A pandemia me trouxe mais ainda uma aproximação com a minha mãe. É uma senhora de 82 anos, com seus problemas da idade. Em dezembro de 2019 eu já tava cuidando dela, nesse processo de cuidados, exames e tal”, contou Borges que acrescentou “Eu descobri que ela tava ‘mais grave’ que o habitual [para a idade], ela teve um AVC e tava começando a desenvolver Alzheimer.”

De acordo com o UOL, o artista disse ainda em entrevista que antes da pandemia de covid-19 estava se preparando para contratar ajudantes, como um cuidador e uma cozinheira, mas acabou interrompendo o processo quando a quarentena teve início.

“Agora tô um pouco mais em São Paulo, mas continuo morando com ela em Santos. É uma experiência que te coloca na realidade da vida. Você começa a pensar mais na morte presente”, afirma o ator, que diz que essa é a ordem natural da vida e que teve a sorte de estar perto da mãe nesse momento.