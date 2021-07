Você já deve ter escutado alguma vez que alimentos processados no liquidificador perdem os nutrientes. Essa é uma dúvida bastante recorrente entre aqueles que prezam pelo valor nutritivo dos legumes, frutas e verduras. Será que esse boato é verdade? A nutricionista Cristiane Coronel sanou algumas dúvidas sobre o tema, em entrevista para a Taeq.

De acordo com Cristiane, o rumor de que os alimentos perdem nutrientes ao serem processados é verdadeiro. De acordo com a nutricionista, as frutas e legumes tendem a reduzir a concentração de vitaminas e outras substâncias ao serem triturados no liquidificador. Esse fenômeno ocorre pois, ao entrarem em contato com o oxigênio ou alguns tipos de líquidos, como a água, os alimentos passam por processo de oxidação de forma mais rápida.

“Quanto mais as fibras são trituradas, menos funções elas podem exercer em nosso intestino. A vitamina C é volátil, se perde quando entra em contato com o oxigênio e água, assim como o complexo B e diversas outras enzimas”, afirma a nutricionista.

A sugestão de Cristiane é evitar processar, triturar, coar ou bater os alimentos para obter uma maior absorção de vitamina C e complexo B.

“Ao descascar uma laranja e comê-la, você garante a integridade dos compostos bioativos. Assim, comer a fruta é melhor que tomar o suco”, ressalta a profissional em entrevista ao site da Taeq.

Mas, e se eu precisar realmente usar o liquidificador?

Em algumas situações, não há como fugir do uso do liquidificador ou outros equipamentos. Para esses casos, a nutricionista aponta que outra forma de reduzir as perdas é o consumo imediato após o processamento no liquidificador. Ao evitar o armazenamento de alimentos triturados por muito tempo, é possível manter a integridade dos compostos bioativos e garantir a absorção dos nutrientes pelo organismo.

Para quem está em busca de uma dieta mais nutritiva e com maior aproveitamento dos alimentos, uma dica de ouro é fugir de alimentos industrializados, com conservantes e processados. Cristiane garante que o ideal é buscar comer alimentos in natura e de forma crua.