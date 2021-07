Alisson pede calma e garante que Grêmio vai sair desta situação

Porto Alegre, RS, 24 (AFI) – O empate por 1 a 1 com o América-MG na Arena do Grêmio foi frustrante para o Grêmio. O time gaúcho segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com apenas sete pontos e um empate com o América-MG , um concorrente direto na parte debaixo da tabela, não era o que o técnico Luiz Felipe Scolari esperava.

O Grêmio ainda não venceu em casa no Brasileirão e somou sete jogos consecutivos sem vencer em Porto Alegre. A situação ainda é pior ainda mais depois da eliminação no meio da semana para LDU pela Copa Sul-Americana.

O meia Alisson logo após a partida admitiu o momento delicado da equipe, mas garantiu que o Grêmio vai sair desta situação.

“Temos um grupo muito forte, estamos unidos e vamos dar a volta por cima para colocar o Grêmio onde ele merece estar. É continuar trabalhando pra que a gente saia logo dessa situação tão delicada”, explica.

Para o meia, o time teve boa atuação neste sábado. “Faltou fazer os gols. Hoje foi uma das melhores partidas nossa, principalmente no primeiro tempo. Tivemos grandes chances, mas não conseguimos concluir em gol”, explicou.

O Grêmio dá um tempo agora na disputa do Brasileirão e volta sua atenção para a Copa do Brasii. O time gaúcho vai a Salvador enfrentar o Vitória, às 21h30, pela partida de ida das quartas de final, na terça-feira.

Para esta partida, o atacante Diego Souza deve ser o desfalque. Ele deixou o time ainda no primeiro tempo, logo aos quatro minutos de jogo, por causa de uma contusão muscular.