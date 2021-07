Almoço delicioso e fácil: aprenda uma receita rápida de mac & cheese

Em uma panela colocar a manteiga esperar derreter. Adicionar a cebola e deixar dourar levemente. Adicionar o creme de leite, o requeijão de copo, o queijo cheddar ralado e o queijo prato ralado. Temperar com sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto. Cozinhar o penne vitarella (com ovos) por 7 minutos. Escorrer e envolver no molho de queijo. Colocar em uma travessa, finalizar com queijo parmesão ralado e levar para o forno para dar uma leve gratinada.