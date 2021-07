Almoço luxuoso: veja receita de risoto à la piemontese

Que tal dar um toque de luxo para o almoço? Uma boa pedida é preparar um delicioso risoto à la piemontese. Confira abaixo o passo a passo indicado pela Nestlé.

Ingredientes:

2 tabletes de MAGGI® Caldo Legumes

4 colheres (sopa) de manteiga

150 g de presunto em cubos pequenos

1 cebola picada

1 e meia xícara (chá) de arroz arbóreo

1 xícara (chá) de vinho branco seco

1 xícara (chá) de champignons fatiados

1 lata de NESTLÉ® Creme de Leite

meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado

Modo de preparo:

Ferva um 1 litro de água e dissolva os tabletes de MAGGI Caldo em uma panela. Depois, deixe em fogo baixo com panela tampada. Já em uma panela média, derreta a manteiga e refogue rapidamente o presunto e a cebola. Acrescente o arroz arbóreo e o vinho branco. Mexa com cautela até que o vinho tenha sido absorvido. Junte aos poucos o MAGGI Caldo fervente até que o arroz esteja al dente. Adicione o NESTLÉ Creme de Leite, os champignons e metade do queijo parmesão. Sirva polvilhado com o restante do queijo.