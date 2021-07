Almoço perfeito: aprenda a fazer escondidinho de frango com purê de batata e cenoura

Almoço perfeito é aquele que une praticidade, rapidez no preparo e sabor. Para aqueles dias cheios, um escondidinho de frango com purê de batata e cenoura. O prato é super fácil de fazer, rende seis poções e fica pronto em 50 minutos. Confira!



Escondidinho de Frango com Purê de Batata e Cenoura

– Ingredientes

Frango

1 colher (sopa) de óleo

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

500g de frango em cubos pequenos

1 cenoura pequena ralada

1 tablete de tempero pronto

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de sal

Purê de Batata

2 batatas

1 cenoura grande

2 colheres (sopa) de Leite

1 tablete de tempero pronto

1 colher (sopa) de manteiga

Montagem

1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado

– Modo de preparo

Frango

Em uma panela, aqueça o óleo e doure a cebola e o alho.

Junte o frango e refogue por cerca de 10 minutos ou até que seque todo o líquido.

Acrescente a cenoura, o tempero pronto, a pimenta, o sal e refogue rapidamente. Desligue o fogo e reserve aquecido.

Purê de Batata

Em uma panela, cozinhe as batatas e a cenoura separadamente em água por cerca de 20 minutos.

Escorra a água e passe os legumes ainda quentes por um espremedor.

Coloque em recipiente, acrescente o Leite , o tempero pronto, a manteiga e misture bem. Reserve.

Montagem