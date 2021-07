Altos-PI 0 x 1 Floresta-CE – Verdão vence e respira na competição!

Teresina, PI, 4 (AFI) – O Floresta-CE conquistou um resultado importante para a sua sequência na Série C. Diante do Altos-PI, o Verdão venceu fora de casa, por 1 a 0. O tento solitário da vitória cearense foi marcado por Tony Éverton. Com o resultado, o Verdão chega aos 8 pontos e volta a se aproximar do G4. O Jacaré segue em oitavo, com sete, a dois pontos do G4.

DEU BOM!

Jogando em seus domínios, o Altos-PI partiu para cima do Floresta-CE e buscou abrir o placar logo no início de jogo. Apesar disso, os piauienses paravam na boa marcação cearense, a qual impedia a construção de suas principais jogadas. Com isso, o tempo foi passando na primeira etapa e as oportunidades seguiram sem sair, com o duelo indo para o intervalo zerado.

Floresta-CE vence o Altos-PI fora de casa pela Série C (Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta)

Na volta dos vestiários, prevaleceu uma das maiores máximas do futebol: quem não faz, leva. Após um contra-ataque, os visitantes conseguiram um pênalti ao seu favor aos 11 minutos. Na cobrança, Tony Éverton mandou para as redes e abriu o placar, fazendo o tento o qual definiu a vitória do Lobo da Vila.

PRÓXIMOS JOGOS

Altos-PI e Floresta-CE voltam a campo no próximo fim de semana pela Série C. Buscando a sua recuperação no certame, o Jacaré da Terra da Manga receberá o lanterna Santa Cruz-PE no Estádio Albertão, em Teresina-PI, às 17h do sábado (10). No domingo (11), às 15h30, o Lobo da Vila recebe o Tombense-MG no Domingão, em Horizonte.